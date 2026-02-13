DA REGALARE E REGALARSI

Lingerie sexy San Valentino 2026, l’intimo che accende la seduzione

Reggiseni, body e mini slip: le collezioni speciali per celebrare la festa degli innamorati (ma non solo)

13 Feb 2026 - 06:58
Intimissimi, collezione San Valentino 2026 © Ufficio stampa

Intimissimi, collezione San Valentino 2026 © Ufficio stampa

Quali sono le tendenze lingerie donna per San Valentino 2026? Le collezioni del momento celebrano l’amore attraverso un’idea di seduzione personale e libera. Cuori, pizzi, trasparenze e tocchi dorati diventano gli elementi di un racconto visivo che unisce dolcezza e carattere, interpretando la femminilità contemporanea nelle sue molteplici sfumature e con personalità. 

La lingerie donna da indossare a San Valentino 2026

 Dai romantici reggiseni in pizzo agli audaci tagli cut-out, che scoprono parzialmente la pelle. La protagonista è una donna sicura di sé, che vive la propria biancheria intima innanzitutto come gesto di stile e di espressione personale. Morbidezze, volumi e dettagli preziosi. In una visione romantica, spiccano fantasie a cuoricini, fiocchi in raso removibili, charm gioiello. La palette cromatica si arricchisce anche di tonalità pastello e sfumature fredde. Accanto a questa atmosfera di dolcezza si inserisce l’anima più audace: laccetti, aperture e micro borchie che illuminano l’intramontabile nero.  

La seduzione come scelta consapevole

 La sensualità più audace fa leva su pizzi, trasparenze leggere e accenti dorati, che vanno a disegnare la silhouette in maniera più sofisticata, decisa e magnetica. Non mancano, inoltre, proposte di charme rilassato, per celebrare la festa più romantica dell’anno dentro e fuori la propria quotidianità. 

San Valentino 2026, le collezioni di intimo tra romanticismo e audacia

1 di 26
© Ufficio stampa | Intimissimi, la collezione per San Valentino 2026
© Ufficio stampa | Intimissimi, la collezione per San Valentino 2026
© Ufficio stampa | Intimissimi, la collezione per San Valentino 2026

© Ufficio stampa | Intimissimi, la collezione per San Valentino 2026

© Ufficio stampa | Intimissimi, la collezione per San Valentino 2026

Leggi anche
I nude look sui red carpet di Jenna Ortega, Margot Robbie e Dakota Johnson

Nude look: come indossare abiti sexy senza scadere nella volgarità

Una delle proposte di Intimissimi per queste Feste 2025

Intimo rosso per Capodanno, la lingerie più seducente (e portafortuna)

lingerie
san valentino
intimo

Sullo stesso tema