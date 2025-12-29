Intimo rosso per Capodanno, la lingerie più seducente (e portafortuna)

Intimo per Capodanno, la femminilità celebrata in tutte le sue forme
Reggiseni pensati per essere intravisti sotto camicie e top, body e corpetti protagonisti dei party look
Un mondo di meraviglia. L'intimo di Capodanno si veste di sensualità, tessuti scintillanti, dettagli preziosi. Il punto vincente? Sono capi esternabili, al confine con l'abbigliamento. I reggiseni sono pensati per essere intravisti sotto camicie e top scollati. Body e corpetti diventano protagonisti dei party look, da soli o abbinati a blazer e pantaloni. Le linee si fondono con la pelle, il pizzo e il tulle si alternano a materiali più strutturati come il velluto, giocando su trasparenze, sovrapposizioni e contrasti di texture.
Micro paillettes e strass illuminano con giochi di luce l'intramontabile nero. Ma per Capodanno sono immancabili le proposte in rosso ceralacca, vero protagonista del periodo, che esprime una sensualità audace e forte ma che è anche strettamente legato a un significato dalla valenza simbolica.
È il colore dell'amore, della passione, della creatività e dell'energia vitale, mentale e fisica. Combatte le energie passive, infonde forza ed energia. Nella moda denota inoltre personalità e voglia di distinguersi, di non passare inosservati. La tradizione lo vuole indossato soprattutto per salutare l'arrivo dell'anno nuovo. La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale, è il colore della fortuna, della buona sorte e della prosperità. Viene utilizzato, solitamente, anche durante i matrimoni in segno di buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di felicità in amore e fertilità.
