Intimo rosso per Capodanno, la lingerie più seducente (e portafortuna)

È il colore dell'amore, della passione, della creatività e dell'energia vitale, mentale e fisica. Combatte le energie passive, infonde forza ed energia. Nella moda denota inoltre personalità e voglia di distinguersi, di non passare inosservati. La tradizione lo vuole indossato soprattutto per salutare l'arrivo dell'anno nuovo. La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale, è il colore della fortuna, della buona sorte e della prosperità. Viene utilizzato, solitamente, anche durante i matrimoni in segno di buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di felicità in amore e fertilità.