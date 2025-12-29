Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
PIZZO, VELLUTO, TRASPARENZE

Intimo rosso per Capodanno, la lingerie più seducente (e portafortuna)

Reggiseni pensati per essere intravisti sotto camicie e top, body e corpetti protagonisti dei party look

29 Dic 2025 - 07:01
Una delle proposte di Intimissimi per queste Feste 2025 © Ufficio stampa

Una delle proposte di Intimissimi per queste Feste 2025 © Ufficio stampa

Un mondo di meraviglia. L'intimo di Capodanno si veste di sensualità, tessuti scintillanti, dettagli preziosi. Il punto vincente? Sono capi esternabili, al confine con l'abbigliamento. I reggiseni sono pensati per essere intravisti sotto camicie e top scollati. Body e corpetti diventano protagonisti dei party look, da soli o abbinati a blazer e pantaloni. Le linee si fondono con la pelle, il pizzo e il tulle si alternano a materiali più strutturati come il velluto, giocando su trasparenze, sovrapposizioni e contrasti di texture. 

Che intimo si usa a Capodanno?

 Micro paillettes e strass illuminano con giochi di luce l'intramontabile nero. Ma per Capodanno sono immancabili le proposte in rosso ceralacca, vero protagonista del periodo, che esprime una sensualità audace e forte ma che è anche strettamente legato a un significato dalla valenza simbolica.

Leggi anche
Gli orecchini più belli da copiare alle star dai red carpet 2025: Julianne Moore, Sharon Stone, Angelina Jolie, Amal Clooney

Gli orecchini per illuminare i look di Capodanno da copiare alle star

Un nail look di Sabrina Carpenter perfetto da replicare per il periodo delle Feste

Unghie natalizie 2025 e Capodanno: le idee dai nail-artist delle celebs

Perché a Capodanno si mette l'intimo rosso?

 È il colore dell'amore, della passione, della creatività e dell'energia vitale, mentale e fisica. Combatte le energie passive, infonde forza ed energia. Nella moda denota inoltre personalità e voglia di distinguersi, di non passare inosservati. La tradizione lo vuole indossato soprattutto per salutare l'arrivo dell'anno nuovo. La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale, è il colore della fortuna, della buona sorte e della prosperità. Viene utilizzato, solitamente, anche durante i matrimoni in segno di buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di felicità in amore e fertilità.

Intimo per Capodanno, la femminilità celebrata in tutte le sue forme

1 di 21
© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi
© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi
© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

Leggi anche
Tre proposte dalle collezioni Natale 2025 di Tezenis, Intimissimi e IUMAN 

Maglioni natalizi e pigiami, i look "comfy" più divertenti per le Feste

Il tartan tra celebs e sfilate: Kylie Minogue, Sarah Jessica Parker, la principessa Kate Middleton e un look inverno 2026 in passerella

Perché il tartan non passa mai di moda (soprattutto a Natale)

intimo
capodanno
intimo capodanno

Sullo stesso tema