Il rossetto, potere e seduzione: compie 100 anni il più iconico

Le suffragette ne fecero, a loro volta, una bandiera nella lotta per il diritto al voto. È anche così che divenne, di fatto, un vettore di soft power. Tra i rossetti più iconici ed entrati nella leggenda, c'è quello creato nel 1924 dalla stessa Gabrielle Chanel, 31 Le Rouge. Un "emblema di eleganza", capace di rivelare un modo di essere e in cui il colore si fa mezzo di espressione potente, instaurando un autentico dialogo tra make up e abbigliamento.