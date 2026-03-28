I 40 anni di Lady Gaga: i look che l'hanno resa un'icona moda e beauty

Nata a New York, padre di origini italiane (il nonno era emigrato da Naso, in provincia di Messina), Stefani Joanne Angelina Germanotta - questo il suo vero nome - ha tratto il suo nick artistico dal brano Radio Ga Ga dei Queen e ha una sorella minore, Natali, laureata in fashion design. Scuole cattoliche e lezioni di pianoforte sin dai quattro anni, con oltre 170 milioni di copie vendute a livello mondiale è tra gli artisti musicali di maggior successo discografico nella storia della musica e tra i più premiati. È da sempre anche impegnata nel sociale: vicina alla comunità LGBTQIA+ e ai temi ad essa legati, ha fondato con sua madre la Born This Way Foundation, organizzazione per offrire ascolto e aiuto ai giovani vittime di bullismo, discriminazioni e abusi sessuali, è un'attivista nella lotta all'Hiv, per la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e una sostenitrice dei Democratici (memorabile il suo look per la cerimonia di insediamento dell'ex presidente Usa Joe Biden).