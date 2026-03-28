UNICA E CAMALEONTICA

I 40 anni di Lady Gaga: i look che l'hanno resa un'icona moda e beauty

Come abiti e make up hanno saputo raccontare la continua evoluzione di un'artista da sempre fuori dagli schemi

28 Mar 2026 - 07:00
Lady Gaga ai Grammy 2026, alla Mostra del cinema di Venezia nel 2024, al Met Gala 2019 e nel 2010 con l'iconico "meat dress" © Afp/IPA/IPA/Afp

Lady Gaga ai Grammy 2026, alla Mostra del cinema di Venezia nel 2024, al Met Gala 2019 e nel 2010 con l'iconico "meat dress" © Afp/IPA/IPA/Afp

La moda per Lady Gaga è sempre stata un mezzo di espressione. Un modo per raccontare il suo progetto artistico. Cantautrice, compositrice, attrice, attivista: non è mai stata semplicemente una pop star ma un'artista i cui look hanno saputo interpretare nel corso del tempo la sua continua evoluzione. Camaleontica e da sempre anticonformista, compie 40 anni questo 28 marzo.  

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 Nata a New York, padre di origini italiane (il nonno era emigrato da Naso, in provincia di Messina), Stefani Joanne Angelina Germanotta - questo il suo vero nome - ha tratto il suo nick artistico dal brano Radio Ga Ga dei Queen e ha una sorella minore, Natali, laureata in fashion design. Scuole cattoliche e lezioni di pianoforte sin dai quattro anni, con oltre 170 milioni di copie vendute a livello mondiale è tra gli artisti musicali di maggior successo discografico nella storia della musica e tra i più premiati. È da sempre anche impegnata nel sociale: vicina alla comunità LGBTQIA+ e ai temi ad essa legati, ha fondato con sua madre la Born This Way Foundation, organizzazione per offrire ascolto e aiuto ai giovani vittime di bullismo, discriminazioni e abusi sessuali, è un'attivista nella lotta all'Hiv, per la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e una sostenitrice dei Democratici (memorabile il suo look per la cerimonia di insediamento dell'ex presidente Usa Joe Biden). 

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici

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© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

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 Personaggio spesso fuori dagli schemi, il suo stile nel corso del tempo è diventato meno provocatorio. Memorabile il "meat dress", l'abito di carne indossato in occasione dei Video Music Awards 2010, così come i look spettacolari ai Met Gala e sui red carpet.  L'amore per la moda di Lady Gaga proviene dalla madre, che ha sempre trovato "molto ben tenuta e bella", e dall'amicizia con lo stilista britannico Alexander McQueen, scomparso nel 2010, di cui ha dichiarato di sentire la mancanza ogni volta che si veste. Nel 2017 ha sfilato per Marc Jacobs, nel 2011 ha ricevuto il Fashion Icon Award dal Council of Fashion Designers of America (prima cantante a ricevere questa onorificenza). È stata inoltre inserita nella lista delle 100 icone della moda stilata dal Time.  

© Afp

© Afp

Lady Gaga nel 2012 a New York

Anche i make up look - come i cambi di haircut e colore di capelli - hanno regalato magia e tocchi di stravaganza. Lady Gaga ha ammesso di aver esagerato con il botox e di aver fatto ricorso a trucchetti anti-age come il face tape ma ha sempre negato interventi di rinoplastica e altra chirurgia estetica.

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