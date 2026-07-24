Jennifer Lopez, 57 anni da dea: i suoi best look da sexy "perennial"

JLo ha sempre sostenuto che il suo aspetto fisico sia il frutto di uno stile di vita sano e tanto, tanto workout. Ricca di proteine, la sua dieta è povera di zuccheri e non prevede alcolici. Tuttavia, gli esperti del settore ipotizzano che nel corso degli anni abbia fatto ricorso anche a interventi e trattamenti estetici, come rinoplastica per assottigliare e rimodellare il naso, filler, laser e ultrasuoni per preservare i volumi del viso. Da parte sua, ha sempre negato di aver fatto ricorso al botox.