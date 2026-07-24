Jennifer Lopez, 57 anni da dea: i suoi best look da sexy "perennial"

Jennifer Lopez, dea “perennial”: look audaci e body sgambatissimi
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
Una serie di scatti postati su Instagram da Jennifer Lopez dal suo account ufficiale (da Instagram, @jlo) © Instagram
Ma Jennifer Lopez come fa? Compie 57 anni in questo venerdì 24 luglio Nostra Signora del tempo che non passa. Dalle sfilate di Parigi alla Sicilia: "Tutto bene" ha scritto in un suo post su Instagram - dove è seguita da 240 milioni di follower - per salutare l'Italia dopo essere stata super ospite degli show e star degli eventi organizzati dagli amici Domenico Dolce e Stefano Gabbana e per suggellare un momento che la vede in splendida forma.
Gli ultimi scatti sui social mostrano una JLo in stato di grazia. "Perennial" le chiamano quelle come lei, muse di bellezza, icone anti-age, esempi di resilienza che spronano altre donne a fare altrettanto: "Essere se stesse è il dono più grande che possiamo farci", è una sua frase diventata un motto. Body sgambatissimi e look audaci, beauty tutorial condivisi sui social (virale il video in cui si mostra nella vasca da bagno senza make up), scelte di stile che hanno promosso trend (come i piedi senza smalto).
Energia da vendere, un fisico da copertina, un aspetto iper curato. Della star statunitense si sa che dorme almeno nove ore per notte, che usa la protezione solare tutti i giorni, conduce uno stile di vita sano, segue una dieta ferrea e allenamenti rigorosi che le permettono di mantenere il suo corpo da urlo. Predilige da sempre un make up luminoso, divenuto nel corso del tempo il suo signature look: tonalità nude, ombretti dal finish metallizzato, labbra glossy.
© Afp
L'iconico signature make up look di Jennifer Lopez
JLo ha sempre sostenuto che il suo aspetto fisico sia il frutto di uno stile di vita sano e tanto, tanto workout. Ricca di proteine, la sua dieta è povera di zuccheri e non prevede alcolici. Tuttavia, gli esperti del settore ipotizzano che nel corso degli anni abbia fatto ricorso anche a interventi e trattamenti estetici, come rinoplastica per assottigliare e rimodellare il naso, filler, laser e ultrasuoni per preservare i volumi del viso. Da parte sua, ha sempre negato di aver fatto ricorso al botox.
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
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Sexy e provocante ma anche romantica e sognatrice. Trent’anni di carriera, durante le sue performance sul palco ha abituato il pubblico a body sgambatissimi in pelle in mille versioni, con catene e borchie, stivali over-the-knee scintillanti e outfit spettacolari arricchiti da frange dorate, cascate di argento e cristalli. Per red carpet e serate di gala, predilige abiti da diva sempre all’insegna di un mood graffiante di chi sa – e vuole – lasciare il segno.