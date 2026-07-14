ABITO ORO E PIETRE PREZIOSE

Jennifer Lopez diva regale alla sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina

L'artista tra gli ospiti dello show più atteso e importante per la maison, dedicato alle creazioni più preziose haute couture, sartoria e gioielli

14 Lug 2026 - 07:49
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Jennifer Lopez ospite speciale della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (courtesy of Dolce&Gabbana, styled by @robzangardi and @marielhaenn) © Ufficio stampa

Jennifer Lopez ospite speciale della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (courtesy of Dolce&Gabbana, styled by @robzangardi and @marielhaenn) © Ufficio stampa

Una visione da Storia dell'arte. Jennifer Lopez diva indiscussa alla sfilata evento Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina. La star internazionale, che sta per compiere 58 anni, ha indossato un abito aderente a sirena della collezione Alta Moda Roma 2025 della maison. Un capo monumentale, interamente ricamato a mano con paillettes di cristallo e strass che evocano pietre preziose nelle ricche tonalità del rubino, del verde smeraldo e dello zaffiro, e rifinito con bordi tempestati di gioielli.

Google Preferred Site

Jennifer Lopez diva da Dolce&Gabbana: dall'abito ai gioielli

 JLo ha completato il look con creazioni di Alta Gioielleria: orecchini in oro giallo e rosa con tormaline "Rubellite" e tormaline rosa-brunastre, rubini e diamanti, e una collana in oro bianco e rosa in parure, con tormaline "Rubellite" e tormaline rosa, rubini e diamanti.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Jennifer Lopez ospite speciale della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (courtesy of Dolce&Gabbana, styled by @robzangardi and @marielhaenn)

Leggi anche
Dolce&Gabbana Alta Moda 2025: due beauty look della sfilata a Roma (credit: Marco Pionato)

Dolce&Gabbana, magnifica Roma: i best beauty look delle sfilate

Gioielli come abiti: i capolavori dalle sfilate di Dolce&Gabbana

jennifer lopez
dolce&gabbana

Sullo stesso tema