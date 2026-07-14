Jennifer Lopez diva regale alla sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina
L'artista tra gli ospiti dello show più atteso e importante per la maison, dedicato alle creazioni più preziose haute couture, sartoria e gioielli
Jennifer Lopez ospite speciale della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (courtesy of Dolce&Gabbana, styled by @robzangardi and @marielhaenn) © Ufficio stampa
Una visione da Storia dell'arte. Jennifer Lopez diva indiscussa alla sfilata evento Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina. La star internazionale, che sta per compiere 58 anni, ha indossato un abito aderente a sirena della collezione Alta Moda Roma 2025 della maison. Un capo monumentale, interamente ricamato a mano con paillettes di cristallo e strass che evocano pietre preziose nelle ricche tonalità del rubino, del verde smeraldo e dello zaffiro, e rifinito con bordi tempestati di gioielli.
Jennifer Lopez diva da Dolce&Gabbana: dall'abito ai gioielli
JLo ha completato il look con creazioni di Alta Gioielleria: orecchini in oro giallo e rosa con tormaline "Rubellite" e tormaline rosa-brunastre, rubini e diamanti, e una collana in oro bianco e rosa in parure, con tormaline "Rubellite" e tormaline rosa, rubini e diamanti.
© Ufficio stampa
Jennifer Lopez ospite speciale della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (courtesy of Dolce&Gabbana, styled by @robzangardi and @marielhaenn)