L’ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ

I 40 anni di Charlotte Casiraghi: classe e bellezza nel segno di Grace Kelly

Dagli outfit mai eccessivi al make up "acqua e sapone": lo stile "très chic" della secondogenita di Carolina di Monaco e cognata di Beatrice Borromeo

03 Ago 2026 - 07:12
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Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della Paris Fashion Week dedicata alla Haute Couture autunno inverno 2026-2027 © IPA

Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della Paris Fashion Week dedicata alla Haute Couture autunno inverno 2026-2027 © IPA

Charlotte Casiraghi ha fatto della semplicità il suo signature look. La seconda dei tre figli di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nipote dell’indimenticabile Grace Kelly e cognata di Beatrice Borromeo, compie 40 anni in questo 3 agosto e l’occasione si presta a celebrare il suo stile personale chic e misurato, sempre all’insegna di un’eleganza mai volgare né eccessiva e un make up “acqua e sapone”. 

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Charlotte Casiraghi: i look di un’icona di stile

 Charlotte Marie Pomeline, questo il suo nome completo, si distingue da sempre per la sua classe innata e outfit all’insegna di una certa praticità ma anche dall’allure sofisticata à la parisienne: tacchi medi, borse piccole, camicia bianca e jeans. Ha, infatti, un rapporto speciale con il mondo della moda. Presenza fissa ai defilé parigini, da diversi anni è ambassador e portavoce ufficiale di Chanel (in passato è stata volto di Gucci e Yves Saint Laurent). I fashion addicted ricorderanno, inoltre, la sfilata dedicata alla collezione Haute Couture primavera estate 2022 che ha aperto a cavallo (in sella al suo Cousco) al Grand Palais Éphémère. Ma fermarsi alla sua passione per l'equitazione sarebbe fin troppo riduttivo.   

Charlotte Casiraghi, dal look al make up: lo stile "très chic"

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© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week 
© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week 
© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week 

© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week 

© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week 

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Charlotte Casiraghi cosa fa nella vita?

 Sorella di Pierre e Andrea Casiraghi e Alexandra di Hannover, mamma di Raphaël e Balthazar, Charlotte di Monaco è laureata in Filosofia alla Sorbona di Parigi e appassionata di Letteratura. Scrittrice, ha fondato nel 2015 "Les Rencontres Philosophiques de Monaco" e una rivista dedicata a moda e sostenibilità. A Monaco si occupa, inoltre, di iniziative legate all'educazione e alla salute delle donne.

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