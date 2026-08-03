I 40 anni di Charlotte Casiraghi: classe e bellezza nel segno di Grace Kelly

Charlotte Marie Pomeline, questo il suo nome completo, si distingue da sempre per la sua classe innata e outfit all’insegna di una certa praticità ma anche dall’allure sofisticata à la parisienne: tacchi medi, borse piccole, camicia bianca e jeans. Ha, infatti, un rapporto speciale con il mondo della moda. Presenza fissa ai defilé parigini, da diversi anni è ambassador e portavoce ufficiale di Chanel (in passato è stata volto di Gucci e Yves Saint Laurent). I fashion addicted ricorderanno, inoltre, la sfilata dedicata alla collezione Haute Couture primavera estate 2022 che ha aperto a cavallo (in sella al suo Cousco) al Grand Palais Éphémère. Ma fermarsi alla sua passione per l'equitazione sarebbe fin troppo riduttivo.