Tatuaggi: il ritorno del tramp stamp, il tattoo nella parte bassa della schiena

È un'arte, a tutti gli effetti. Perché richiede molta attenzione, soprattutto nelle prime ore, quelle immediatamente successive alla realizzazione del tattoo. Questo per scongiurare il rischio di infezioni e arrossamenti ma anche per permettere alla pelle di "guarire", di rendere i tratti del disegno definiti e i colori vividi. Vanno perciò seguite scrupolosamente le indicazioni del proprio tatuatore. In linea di massima, è bene non rimuovere la protezione (la pellicola o la garza) posta sull'area interessata nelle due-tre ore successive. Trascorso questo lasso di tempo, prima di procedere alla rimozione, è necessario lavarsi accuratamente le mani con un sapone antibatterico e poi passare al lavaggio del tatuaggio. Bandite spugne o altro: si usano solo i polpastrelli delle dita ed è vietato grattare, anche in caso di prurito. Per asciugare il tatuaggio va benissimo la carta assorbente (l'asciugamano potrebbe rilasciare pelucchi), senza strofinare. Va poi passato sopra un velo leggero della crema consigliata sempre dal proprio esperto di fiducia.