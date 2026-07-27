LE "GHOST LASHES"

No mascara, Zendaya da Odissea rilancia il trend delle ciglia al naturale

Sottolineando meno lo sguardo, è il make up look che enfatizza il colore su zigomi e labbra, perfetto per il trucco d'estate

27 Lug 2026 - 22:42
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Il look spettacolare di Zendaya per la premiere di Odissea a New York con ali d'angelo e make up no mascara "ghost lashes" © IPA

Il look spettacolare di Zendaya per la premiere di Odissea a New York con ali d'angelo e make up no mascara "ghost lashes" © IPA

Zendaya alla prova del trucco estivo. La tendenza "no make up", già in auge tra le star durante la scorsa primavera, fa ora uno scatto in più e torna utile in queste giornate in cui le temperature tornano a salire e ci si prepara a una nuova ondata di caldo africano. Nel corso del suo press tour per il lancio di Odissea, la star di Hollywood - oltre a regalare lezioni su lezioni di "method dressing" - ha rilanciato il trend "ghost lashes", letteralmente: ciglia fantasma. 

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No mascara: la lezione beauty di Zendaya

 Un make up minimal: base fresca e radiosa, velo di blush sulle guance effetto abbronzatura, labbra nude, glossy o "blurred", leggermente sfumate, e soprattutto niente mascara. Il trucco dell'estate 2026 gioca di sottrazione e appare molto naturale. Punta anche sugli equilibri: sottolineando meno lo sguardo, enfatizza il colore su guance e zigomi. Il consiglio, per chi non vuole comunque rinunciare a ciglia lunghe e intense, è quello di utilizzare - per replicare il trend - mascara marroni, prugna o gel traparenti. 

Make up-no make up, il nuovo beauty trend amato dalle celebs

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© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 
© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 
© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 

© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 

© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 

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No mascara makeup, il trend sui social

 A decretare il successo di questa tendenza sono stati, ancora una volta, i social. Le chiavi di ricerca su questo tema restituiscono infatti migliaia di risultati su Instagram e TikTok. E non solo: la preferenza generale per uno sguardo più "leggero" e meno artefatto si era vista già sui volti delle modelle in alcune sfilate dedicate alla moda di questa primavera estate.  

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