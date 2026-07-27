No mascara, Zendaya da Odissea rilancia il trend delle ciglia al naturale

Un make up minimal: base fresca e radiosa, velo di blush sulle guance effetto abbronzatura, labbra nude, glossy o "blurred", leggermente sfumate, e soprattutto niente mascara. Il trucco dell'estate 2026 gioca di sottrazione e appare molto naturale. Punta anche sugli equilibri: sottolineando meno lo sguardo, enfatizza il colore su guance e zigomi. Il consiglio, per chi non vuole comunque rinunciare a ciglia lunghe e intense, è quello di utilizzare - per replicare il trend - mascara marroni, prugna o gel traparenti.