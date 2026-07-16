Make up trend, "natural glow skin": come truccarsi quando fa caldo

Una pelle luminosa, uniforme e curata grazie a trattamenti idratanti e rigeneranti pensati per preservarla da alte temperature e dall'umidità alle stelle in città, prepararla all'esposizione solare, recuperarla dopo giornate al mare. Per un trucco a prova di caldo, la parola d'ordine è leggerezza. Stop al fondotinta e via libera a sieri colorati, BB cream effetto seconda pelle e correttori luminosi da applicare strategicamente nelle zone che catturano la luce, come la parte alta degli zigomi e sull'arco di Cupido. Sì a un velo di cipria per opacizzare la zona T e a bronzer e blush dalla finitura opaca. Possono tornare utili allo scopo anche le salviettine opacizzanti - o blotting paper -, con cui tamponare al bisogno il viso per assorbire sudore e sebo in eccesso.