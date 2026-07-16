BEAUTY TIPS ESTIVI

Make up trend, "natural glow skin": come truccarsi quando fa caldo

Un'estetica più naturale e fresca, che punta su una pelle luminosa, uniforme e curata

16 Lug 2026 - 07:24
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Jennifer Lopez alle prese con il caldo di Parigi, la "canicule" © IPA

Jennifer Lopez alle prese con il caldo di Parigi, la "canicule" © IPA

Caldo, umidità e make up non vanno d’accordo. Anche il trucco risente infatti dell’aumento delle temperature e diventa perciò essenziale affinare tecniche e scegliere i prodotti giusti per scongiurare un aspetto trasandato e l’effetto lucido. Vediamo allora come correre ai ripari puntando su un’estetica "healthy glow": più naturale, fresca e improntata al benessere.  

Google Preferred Site

Caldo e make up, la soluzione si chiama "natural glow skin"

 Una pelle luminosa, uniforme e curata grazie a trattamenti idratanti e rigeneranti pensati per preservarla da alte temperature e dall'umidità alle stelle in città, prepararla all'esposizione solare, recuperarla dopo giornate al mare. Per un trucco a prova di caldo, la parola d'ordine è leggerezza. Stop al fondotinta e via libera a sieri colorati, BB cream effetto seconda pelle e correttori luminosi da applicare strategicamente nelle zone che catturano la luce, come la parte alta degli zigomi e sull'arco di Cupido. Sì a un velo di cipria per opacizzare la zona T e a bronzer e blush dalla finitura opaca. Possono tornare utili allo scopo anche le salviettine opacizzanti - o blotting paper -, con cui tamponare al bisogno il viso per assorbire sudore e sebo in eccesso.  

Leggi anche
Hailey Bieber con il suo iconico make up look "sunkissed"

Make up trend, sunkissed blush: l'effetto abbronzatura come Hailey Bieber

Il toasty make up è tra i "signature beauty look" della super top Bella Hadid

Il toasty make up è il beauty look dell’estate 2026: come crearlo

Il make up estivo perfetto per gli occhi

 Con il caldo anche lo sguardo è messo a dura prova. È il momento di optare per mascara waterproof e gel trasparenti per rendere le sopracciglia a prova di sudore. Per evitare che il trucco occhi si sciolga e che l'ombretto tenda a creare delle antiestetiche righe nella piega delle palpebre entra in gioco un alleato prezioso, il primer. Si usa come base, perciò va applicato prima e aiuta a fissare meglio il colore e a favorire una maggiore tenuta. 

© Afp

© Afp

All'insegna della luminosità e della naturalezza, il make up della super top Vittoria Ceretti

Leggi anche
Le "addicted" della spray tan, l'abbronzatura tutto l'anno: Alessandra Ambrosio, Bella Hadid e Kylie Jenner

Abbronzatura spray, l'ossessione delle celebs per una pelle da vacanza sempre

Glass skin make up: Jisoo e Rosé delle Blackpink, gruppo femminile K-pop sudcoreano

Glass skin make up, il trend glow dell'estate per un beauty look luminoso

Rossetti e trucco labbra a prova di ondata di calore

 Attenzione alle formulazioni cremose. Un trucco utile potrebbe essere quello di conservare lipstick e lucidalabbra in frigo, per mantenerli compatti ed evitare che le alte temperature ne alterino la texture. Altra accortezza per aumentare la tenuta del maquillage in questa parte del viso e dare un effetto matte è quella di applicare la matita non solo sul perimetro ma su tutta la superficie della bocca. 

Leggi anche
Kylie Jenner con la sua french pedicure in alcuni scatti dal suo account ufficiale su Instagram

Kylie Jenner rilancia la pedicure francese: torna un trend rétro?

Dove Cameron con una manicure effetto “dry” 

Manicure giapponese e russa, le tendenze unghie dell'estate 2026

caldo
make up

Sullo stesso tema