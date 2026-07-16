Make up trend, "natural glow skin": come truccarsi quando fa caldo

Caldo, umidità e make up non vanno d’accordo. Anche il trucco risente infatti dell’aumento delle temperature e diventa perciò essenziale affinare tecniche e scegliere i prodotti giusti per scongiurare un aspetto trasandato e l’effetto lucido. Vediamo allora come correre ai ripari puntando su un’estetica "healthy glow": più naturale, fresca e improntata al benessere.
Caldo e make up, la soluzione si chiama "natural glow skin"
Una pelle luminosa, uniforme e curata grazie a trattamenti idratanti e rigeneranti pensati per preservarla da alte temperature e dall'umidità alle stelle in città, prepararla all'esposizione solare, recuperarla dopo giornate al mare. Per un trucco a prova di caldo, la parola d'ordine è leggerezza. Stop al fondotinta e via libera a sieri colorati, BB cream effetto seconda pelle e correttori luminosi da applicare strategicamente nelle zone che catturano la luce, come la parte alta degli zigomi e sull'arco di Cupido. Sì a un velo di cipria per opacizzare la zona T e a bronzer e blush dalla finitura opaca. Possono tornare utili allo scopo anche le salviettine opacizzanti - o blotting paper -, con cui tamponare al bisogno il viso per assorbire sudore e sebo in eccesso.
Il make up estivo perfetto per gli occhi
Con il caldo anche lo sguardo è messo a dura prova. È il momento di optare per mascara waterproof e gel trasparenti per rendere le sopracciglia a prova di sudore. Per evitare che il trucco occhi si sciolga e che l'ombretto tenda a creare delle antiestetiche righe nella piega delle palpebre entra in gioco un alleato prezioso, il primer. Si usa come base, perciò va applicato prima e aiuta a fissare meglio il colore e a favorire una maggiore tenuta.
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All'insegna della luminosità e della naturalezza, il make up della super top Vittoria Ceretti
Rossetti e trucco labbra a prova di ondata di calore
Attenzione alle formulazioni cremose. Un trucco utile potrebbe essere quello di conservare lipstick e lucidalabbra in frigo, per mantenerli compatti ed evitare che le alte temperature ne alterino la texture. Altra accortezza per aumentare la tenuta del maquillage in questa parte del viso e dare un effetto matte è quella di applicare la matita non solo sul perimetro ma su tutta la superficie della bocca.