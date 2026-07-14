Digital detox, il paradosso della Gen Z: vuole disconnettersi ma non riesce a farlo

Basta scrolling sui social - Quando agli intervistati viene chiesto quale attività sarebbero disposti a ridurre per recuperare tempo, la risposta è chiara: lo scrolling sui social network, cioè lo scorrimento continuo e spesso automatico di post, video e contenuti. Questa pratica verrebbe eliminata dal 91% della Generazione Z e dall’87% dei Millennials, segno di una crescente consapevolezza rispetto al tempo assorbito dalle piattaforme. Il tempo recuperato verrebbe principalmente destinato ad attività personali e passioni lasciate in secondo piano. A dichiararlo è il 61% degli under 30 e il 62% della fascia 31-45 anni, che vorrebbero utilizzare quelle ore per coltivare interessi, relazioni e momenti lontani dagli schermi.