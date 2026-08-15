La cura non va in vacanza: migliaia di caregiver rinunciano alle ferie per assistere i propri familiari

"Le donne caregiver vivono un doppio carico: cura familiare e responsabilità lavorative, spesso con ricadute sul percorso professionale e sul reddito. Servono strumenti mirati come flessibilità lavorativa reale, congedi più accessibili, supporto psicologico, formazione specifica e servizi di sollievo programmati nonché politiche tese a favorire il riequilibrio tra i generi nel sostenere il carico di cura. I servizi territoriali, i gruppi di auto mutuo aiuto, l’aiuto di prossimità e vicinato i percorsi di empowerment, il riconoscimento sociale del ruolo svolto e azioni di sostegno anche attraverso il welfare aziendale, possono contribuire ad aumentare la capacitazione di chi si prende cura, ridurre il senso di solitudine e favorire la partecipazione sociale e lavorativa".