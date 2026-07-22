Solo Economy: perché l'Italia dei single sta riscrivendo le regole dei consumi

Il benessere personale è un altro pilastro della Solo Economy. La spesa degli italiani per bellezza e benessere è in aumento, e accanto a corsa e camminate in solitaria crescono pratiche come yoga, pilates, meditazione, massaggi e trattamenti. L'obiettivo non è solo estetico, ma riguarda l'equilibrio mentale, la gestione dello stress e una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse.