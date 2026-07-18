Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente

Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo: secondo la Consumer Sentiment Survey di BCG che ha coinvolto circa 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20mila consumatori in 11 Paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del Paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia (73%, +11 punti sul 2025) e le tensioni geopolitiche (+13 punti).



Nei prossimi sei mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo. Di fronte a questo scenario, gli italiani non tagliano indiscriminatamente: alimentari e cura degli animali restano le uniche categorie in crescita, mentre tutte le altre si contraggono, soprattutto snack, bevande, moda e arredamento. Cresce inoltre la propensione al risparmio, resta marginale l'e-commerce nelle categorie ad alta frequenza, e aumenta l'attenzione alla sostenibilità senza tradursi ancora in una reale disponibilità a pagare un premium.