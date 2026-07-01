Orari di lavoro, uno studio rivela: gli italiani sono i più mattinieri al mondo

Il mattino ha l'oro in bocca, dice un proverbio popolare. Sì ma non per tutti. Secondo una recente ricerca di Herrmann International infatti, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia in base a diversi fattori: l'età anzitutto, ma anche la professione e la cultura. Ad esempio chi è attivo nel settore dei servizi e della cultura si concentra e "rende" molto di più nelle ore serali, mentre i lavoratori entry-level sarebbero più propensi a lavorare nella seconda parte della giornata e, a sorpresa, nella ricerca di respiro internazionale c'è un dato che ci riguarda direttamente: gli italiani sarebbero più propensi a lavorare al mattino.