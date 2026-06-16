Bologna, fino a 10mila euro ai giovani per restare a lavorare in città

L'iniziativa cerca di intervenire sul costo della casa, un tema che influenza molto le scelte dei giovani all'inizio della carriera, e nasce da un protocollo sottoscritto a Palazzo della Mercanzia tra la Camera di commercio e alcune banche. Chi rientrerà nei requisiti potrà contare su un contributo forfettario a fondo perduto di tremila euro della Camera di commercio, per uno stanziamento complessivo di un milione di euro, e sulla possibilità di ottenere altri settemila euro attraverso un finanziamento a tasso zero, senza garanzie personali e da restituire in cinque anni. L'unico impegno richiesto sarà l'apertura del conto corrente con l'accredito dello stipendio. In totale, quindi, sarà possibile arrivare a 10mila euro di sostegno economico.