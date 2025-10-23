L’identikit del fuorisede medio? Vive in una stanza singola, con almeno due coinquilini. Affitto (del tutto o in parte) a carico dei genitori

Il costo medio per un affitto - registrato dal portale studentesco - continua a salire, attestandosi nel 2025 a 446,50 euro, in lieve aumento rispetto ai 435,50 euro del 2024. Si tratta di una crescita in linea con l’andamento dell’inflazione e che, purtroppo, risente di forti oscillazioni: perché se è vero che in alcune città universitarie il best seller, ovvero ‘la singola’, si può avere a cifre ben inferiori, è altrettanto vero che in contesti come Milano, Bologna e Roma si supera di slancio questa soglia.