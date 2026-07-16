Il business del pet food vola verso i 200 miliardi di dollari: ecco come cambia la dieta dei nostri animali da compagnia

Il mercato mondiale del pet food (il cibo degli animali domestici) continua a correre e si avvicina alla soglia dei 200 miliardi di dollari. Secondo le stime di "Fortune Business Insights" (società internazionale di consulenza), il settore passerà dai 135 miliardi del 2026 a 199 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 48%. Anche in Italia il comparto continua a crescere esponenzialmente: nel 2025 ha superato i quattro miliardi di euro, trainato soprattutto dal comparto dei gatti.
Consumatori confusi dall'offerta
Un sondaggio di GlobalPETS evidenzia che il 57% dei proprietari di gatti trova difficile scegliere il prodotto migliore, mentre quasi due persone su tre faticano a capire se gli ingredienti contenuti nei mangimi siano realmente benefici per il proprio animale. Tra i proprietari di cani quasi la metà considera la scelta dell'alimentazione la parte più complicata nella gestione del proprio amico a quattro zampe.
I nuovi trend
Secondo il monitoraggio dello Schesir Respect My Nature Index (un'analisi sull'andamento del mercato del pet food), il futuro del settore sarà sempre più indirizzato verso il benessere e la personalizzazione dei prodotti. Tra le tendenze emergono il "Longevity Feeding", che punta a incrementare gli anni di vita in piena salute più che la mera longevità, e le "Ancestral & Nature-First Diets", diete ispirate a un'alimentazione simile a quella naturale dell'animale, con molte proteine derivanti da altri animali.
Tra le novità c'è anche il cosiddetto "Pet Biohacking", ovvero l'uso dell'alimentazione per migliorare il benessere animale a livello immunitario e metabolico. Sempre più proprietari chiedono alimenti specifici in base all'età e alla razza del proprio animale, ma anche etichette trasparenti e tracciabili. Un'ultima tendenza evidenziata è l'interesse crescente per prodotti sostenibili e ingredienti recuperati dall'economia circolare.
Le parole dell'esperto
"Questa straordinaria espansione globale porta con sé una responsabilità nutrizionale prima ancora che commerciale", spiega Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir. "I dati confermano che l'eccesso di offerta, la disinformazione e la tendenza all'umanizzazione stanno allontanando i proprietari dai reali fabbisogni degli animali domestici. Vogliamo guidare il settore verso lo sviluppo di alimenti che abbiano come priorità assoluta il rispetto della natura carnivora dei pet, tutelando la loro salute e offrendo ai proprietari una bussola chiara in mezzo a tanta disinformazione".