Il business del pet food vola verso i 200 miliardi di dollari: ecco come cambia la dieta dei nostri animali da compagnia

Tra le novità c'è anche il cosiddetto "Pet Biohacking", ovvero l'uso dell'alimentazione per migliorare il benessere animale a livello immunitario e metabolico. Sempre più proprietari chiedono alimenti specifici in base all'età e alla razza del proprio animale, ma anche etichette trasparenti e tracciabili. Un'ultima tendenza evidenziata è l'interesse crescente per prodotti sostenibili e ingredienti recuperati dall'economia circolare.