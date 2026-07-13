La posizione ha però suscitato le critiche di biologi e autorità ambientali, secondo cui rinunciare a uno degli strumenti previsti rischia di aggravare la diffusione della specie invasiva, oggi stimata tra 280 e 300 esemplari. Nel corso dei decenni, infatti, gli animali si sono moltiplicati fino a superare i 200 esemplari e sono arrivati a rappresentare una minaccia per gli ecosistemi locali. Il programma, approvato nel 2026, prevedeva l'abbattimento di ottanta animali l'anno per evitare che la popolazione raggiunga quota mille entro il 2035. Gli esperti ricordano inoltre che i tentativi di sterilizzazione e trasferimento hanno finora prodotto risultati limitati, mentre gli ippopotami continuano a espandersi lungo il bacino del fiume Magdalena, con crescenti impatti ambientali e rischi per la popolazione.