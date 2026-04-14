Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar sono fuori controllo: spunta un piano per abbatterli

Un trend che sembra confermarsi: durante una conferenza stampa, la ministra Irene Vélez ha spiegato che la popolazione potrebbe raggiungere i 500 esemplari entro il 2030, con rischi concreti per specie autoctone come lamantini e tartarughe fluviali. "Abbiamo due opzioni principali: il trasferimento o l'eutanasia", ha dichiarato Vélez, precisando che quest'ultima è una misura tecnica già adottata in altri contesti quando non esistono alternative praticabili. Una terza ipotesi, il confinamento, consentirebbe solo di limitare l'espansione senza ridurre il numero degli animali, comportando però costi elevati per lo Stato. Intanto, l'esecutivo ha avviato contatti con diversi Paesi per il trasferimento degli esemplari, ma finora senza esito.