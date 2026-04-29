Colombia, un magnate indiano salverà gli ippopotami di Pablo Escobar

Gli indiani si sa, rispettano ed amano gli animali ma nessuno avrebbe mai immaginato che un miliardario indiano si sarebbe offerto di salvare da sicura morte ben 80 ippopotami. Sì proprio ippopotami e proprio 80. Amant Ambani, figlio di Mukesh, uno degli uomini più ricchi dell'India si è offerto portare in salvo i cosiddetti "hippon cocaine": gli ippopotami importati illegalmente dal signore della droga Pablo Escobar negli anni 80, nel suo zoo privato, L'hacienda Napoles e che nel corso degli anni, da pochi esemplari si sono riprodotti fino a raggiungere la cifra di 200.