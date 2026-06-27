In Venezuela al lavoro anche Tsunami, il cane soccorritore che cerca superstiti tra le macerie

Uno degli interventi più significativi è avvenuto nelle Residenze Rita, a Caracas, dove Tsunami ha segnalato la presenza di un anziano intrappolato, consentendone il successivo salvataggio. Il border collie, salvato in passato da una situazione di abbandono e maltrattamenti, aveva già partecipato alle missioni di soccorso dopo il terremoto in Turchia del 2023 e alle operazioni per le frane di Las Tejerías ed El Castaño, diventando oggi uno dei simboli della speranza nelle aree devastate dal sisma. A Tsunami è dedicato anche un account Instagram con oltre 21mila follower.