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SI SCAVA ANCORA TRA LE MACERIE

Terremoto in Venezuela: morta la donna di origini siciliane Francesca Mannina | Nuova scossa di magnitudo 4.9

Atterrata a ovest di Caracas la missione italiana. Almeno 920 le vittime, tra cui tre italo-venezuelani

27 Giu 2026 - 09:51
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venezuela terremoto © Ansa

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Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrmoto gemelli - 7.2 e 7.5 - nel Paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50mila persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti: tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Atterrato all'aeroporto di El Libertador, a ovest di Caracas, il volo messo a disposizione della Difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team - composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'Unita di crisi della Farnesina - raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.

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