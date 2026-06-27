Terremoto in Venezuela: morta la donna di origini siciliane Francesca Mannina | Nuova scossa di magnitudo 4.9

Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrmoto gemelli - 7.2 e 7.5 - nel Paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50mila persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti: tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Atterrato all'aeroporto di El Libertador, a ovest di Caracas, il volo messo a disposizione della Difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team - composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'Unita di crisi della Farnesina - raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.