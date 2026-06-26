Terremoto Venezuela, ha fatto scudo alla figlia di un anno: morta la moglie di un calciatore

Una storia che rimbalza sui social e sta commuovendo l'intero Venezuela. Dopo intense ricerche, le squadre di soccorso hanno ritrovato il corpo senza vita della donna tra le macerie, ma sono riuscite a trarre in salvo la bambina. "Ci hai lasciati soli nella lotta", ha commentato il calciatore sui social nel più profondo dolore, riporta la Prensa De Monaga, pubblicando immagini di famiglia e dedicando commoventi messaggi di addio alla sua compagna.