Siciliana scomparsa in Venezuela, i familiari sui social: "Aiutateci"

L'appello è stato affidato ai social locali per avere notizie su una siciliana, Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. La richiesta d'aiuto è stata pubblicata su Facebook. "Urgente. Si cerca Francesca Mannina - si legge nell'appello - Scomparsa il 24 giugno 2026. Non si hanno sue notizie da quel giorno, quando stava cercando di uscire dall'edificio dopo il crollo. Qualsiasi informazione può essere importante. La sua famiglia la cerca disperatamente. Aiutaci a trovarla. Per favore, contatta il: +58 414-4665621. Condividi queste informazioni". Il compagno della donna è stato ritrovato vivo ieri, di lei non si hanno ancora notizie.



