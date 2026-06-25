Terremoto Venezuela, ecco cosa ha generato la scossa più forte

L'ultimo terremoto di entità simile, magnitudo 7.3, era stato registrato nel 2018. Uno dei più drammatici durante la guerra d'indipendenza venezuelana di Simón Bolívar, il 26 marzo 1812, provocò tra 15mila e 20mila vittime. Il 29 ottobre 1900 avvenne il terremoto citato dall'Usgc, perché fu il primo a essere studiato con strumenti moderni. Fu di magnitudo 7 e colpì la regione centrale del Paese, interessando anche la costa e l'area di Caracas. Il 29 luglio 1967 un sisma di magnitudo 6.5 interessò Caracas e causò circa 240 morti e oltre 2mila feriti. Il 9 luglio 1997 un terremoto di magnitudo 6.9 colpì la zona di Cariaco, nello Stato di Sucre, causò decine di vittime, migliaia di sfollati e ingenti danni alle infrastrutture. Infine, il sisma già citato del 21 agosto 2018, che si verificò al largo della costa orientale, vicino allo Stato di Sucre.