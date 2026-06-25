Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 nel nord-est

La televisione pubblica Nhk ha mostrato immagini da diverse città colpite con forza, tra cui Sendai e Morioka, dove i giornalisti hanno riferito di aver sentito tremare gli edifici per un paio di minuti, senza però osservare danni evidenti. Le immagini mostravano pendolari in movimento come di consueto. La East Japan Railway, che gestisce i collegamenti ferroviari nel nord-est del paese, ha sospeso alcuni treni ad alta velocità e linee locali per effettuare controlli di sicurezza. Il capo di gabinetto del governo giapponese Minoru Kihara ha detto che le centrali e gli impianti nucleari, compresa la centrale di Fukushima Daiichi, danneggiata dal sisma e dallo tsunami del 2011, e un impianto di riprocessamento del combustibile esausto ad Aomori, non hanno segnalato anomalie. Secondo Kyodo, quattro persone sono rimaste ferite nella prefettura di Aomori e una nella prefettura di Iwate. Sempre ad Aomori, circa 70 scuole hanno sospeso le lezioni.