Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 nel nord-est

Un forte terremoto di magnitudo 7,2 ha colpito il nord-est del Giappone, al largo della costa della prefettura di Iwate, senza però provocare un allarme tsunami. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dall'agenzia Kyodo citando le autorità locali. L'Agenzia meteorologica giapponese ha rivisto al rialzo la magnitudo del sisma da 6,9 a 7,2 e ha localizzato l'ipocentro a una profondità di circa 50 chilometri. Il Servizio geologico degli Stati uniti (Usgs) ha invece indicato una magnitudo di 6,9. La scossa, avvertita durante l'ora di punta del mattino, ha fatto tremare anche Tokyo in modo lieve.
Trema anche Tokyo
La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha detto ai giornalisti a Tokyo che la squadra di emergenza del governo sta lavorando "mettendo al primo posto la vita delle persone", raccogliendo informazioni e preparandosi a eventuali operazioni di soccorso. Takaichi ha invitato i residenti delle aree colpite a prestare attenzione a possibili scosse di assestamento.
La televisione pubblica Nhk ha mostrato immagini da diverse città colpite con forza, tra cui Sendai e Morioka, dove i giornalisti hanno riferito di aver sentito tremare gli edifici per un paio di minuti, senza però osservare danni evidenti. Le immagini mostravano pendolari in movimento come di consueto. La East Japan Railway, che gestisce i collegamenti ferroviari nel nord-est del paese, ha sospeso alcuni treni ad alta velocità e linee locali per effettuare controlli di sicurezza. Il capo di gabinetto del governo giapponese Minoru Kihara ha detto che le centrali e gli impianti nucleari, compresa la centrale di Fukushima Daiichi, danneggiata dal sisma e dallo tsunami del 2011, e un impianto di riprocessamento del combustibile esausto ad Aomori, non hanno segnalato anomalie. Secondo Kyodo, quattro persone sono rimaste ferite nella prefettura di Aomori e una nella prefettura di Iwate. Sempre ad Aomori, circa 70 scuole hanno sospeso le lezioni.
I precedenti
L'area colpita è la stessa in cui negli ultimi mesi sono stati registrati più terremoti intensi, incluso uno che a dicembre aveva portato a un avviso precauzionale durato una settimana per il rischio di un possibile grande sisma. Il Giappone si trova sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico ed è una delle aree più esposte al mondo al rischio sismico.