Due violenti scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, anche a Caracas. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Il bilancio parziale, aggiornato alla serata di giovedì 25 giugno, vede almeno 188 morti, mille feriti e oltre 42mila dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, nato a Caracas nel 1970 e con parenti in Italia. Estratti vivi tre fratellini dalle macerie di La Guaira, uno dei centri più colpiti dalle scosse. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale: voli sospesi. Arrivano aiuti e solidarietà da tutto il mondo: papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100mila euro al Paese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno: si sta preparando l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della Protezione civile a bordo di aerei dell'Aeronautica militare.

