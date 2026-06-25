Terremoto in Venezuela, l'ambasciatore italiano De Vito: "Al lavoro per assistere i nostri connazionali"

"Stiamo contattando i nostri connazionali per verificare se ci sono vittime italiane". Così l'ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, al Tg5 dopo le forti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese. "Moltissimi italiani non possono rientrare a casa, anche fra il personale italiano dell'ambasciata ci sono alcune persone che non possono rientrare negli edifici perché risultano danneggiati", ha affermato De Vito. "Il ministro Tajani mi ha chiamato parecchie volte, siamo in contatto con le autorità venezuelane e abbiamo anche offerto ogni possibile aiuto attraverso i canali dell'Unione europea... L'Ambasciata e i consolati di Caracas e Maracaibo sono pienamente operativi, possono contattarci ai numeri di emergenza, siamo qui per assistere i nostri connazionali".