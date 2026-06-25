Terremoto in Venezuela, città distrutte e famiglie sotto choc: "Uno scenario da film dell'orrore"
Palazzi crollati e soccorritori che scavano a mani nude. Tra le macerie anche i primi salvataggi che alimentano la speranza.di Leonardo Mochi
Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. A La Guaira edifici e abitazioni sono crollati, mentre all'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía centinaia di persone hanno cercato riparo durante le forti scosse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie in condizioni estremamente difficili, aggravate dalla crisi economica del Paese.