Terremoto in Venezuela, città distrutte e famiglie sotto choc: "Uno scenario da film dell'orrore"

Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. A La Guaira edifici e abitazioni sono crollati, mentre all'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía centinaia di persone hanno cercato riparo durante le forti scosse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie in condizioni estremamente difficili, aggravate dalla crisi economica del Paese.