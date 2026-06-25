avvertita anche a Napoli città

I Campi Flegrei tremano ancora: scossa di terremoto di magnitudo 3.6

Registrata alle 4.17 ed avvertita anche a Napoli città

25 Giu 2026 - 06:19
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© Ingv

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Trema ancora la terra ai Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 chilometri e con epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di ventiquattro ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0.

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