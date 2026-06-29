Addio al cane Palla che commosse il web: fu trovato con un laccio al collo

"Palla ha spiccato il volo verso quell'iperuranio fantastico da cui sicuramente è arrivata 10 anni fa. Mi ha lasciato sgomenta e frastornata, perché fino a ieri sera (sabato 27 giugno ndr), seppure stanca aveva mangiato e mi aveva fatto le feste. Come sempre la avevo messa a letto, aiutandola a camminare e sistemandole la cuccia accanto a noi e il lenzuolino fresco e non so cosa potrà rimanere di me ora seduta su questo divano vuoto" - questa la dedica della Pais su Facebook. "Mi ha regalato anche la sua morte senza che dovessimo aiutarla, a casa all'improvviso, senza soffrire" ha scritto ancora Pais, che le aveva dedicato l'ultimo dei suoi libri sugli animali, "Storia di Palla, il cane che mi ha salvato la vita". "È morta nel suo vero Regno, quello del mio cuore in cui non morirà mai, di cui era e rimarrà regina incontrastata".