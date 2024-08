Barletta, cane cade in un pozzo profondo 4 metri: salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un labrador caduto in un pozzo profondo circa quattro metri e salvato dai vigili del fuoco. E' successo a Barletta, in via del Gelso, alla periferia della città. A chiamare i soccorsi è stato il proprietario del cane, scivolato attraverso la bocca della cavità ampia un metro e mezzo che non era "adeguatamente protetta", fanno sapere i vigili del fuoco. Alcuni di loro si sono calati nel pozzo con delle imbracature riuscendo a recuperare l'animale che è stato consegnato al padrone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza il pozzo.