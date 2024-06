Bimbo caduto in un pozzo a Siracusa, lo strazio dei genitori | Indagati assistenti e proprietario del terreno

L'apertura del fascicolo di indagine per omicidio colposo è un atto dovuto per disporre l'autopsia, prevista per la prossima settimana, come atto irripetibile. La Procura ha intenzione di verificare anche la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. Un faro è acceso sul proprietario del terreno, nonché presidente della Fondazione che aveva organizzato la gita nella fattoria didattica dove è poi avvenuta la tragedia, e sugli operatori addetti alla sorveglianza dei bambini. Tra loro c'era anche la 54enne che quando è stato dato l'allarme è scesa dentro al pozzo per tentare di salvare il bimbo.