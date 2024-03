Ciccio e Tore, la mamma chiede la riapertura del caso: "Accanto ai loro corpi una boccetta di ansiolitico"

"Riaprire le indagini"

Da anni la donna, insieme alla figlia Filomena, si batte per la riapertura delle indagini. È convinta che i due fratellini "furono costretti o indotti" alle 23.30 del giorno della scomparsa a recarsi in quel posto abbandonato, la "casa dalle 100 stanze", dove i corpi dei due fratellini di 11 e 13 anni furono ritrovati in fondo a una cisterna, quasi due anni dopo la loro scomparsa. L'ipotesi per la quale viene chiesta la riapertura del caso è l'omicidio, perché - a quanto viene riferito - "altri reati sarebbero frattanto prescritti".



"Sulla base dei nostri accertamenti riteniamo che fossero in quel rudere tra le 23.30 e mezzanotte, e non alle 20 come sostenuto nelle indagini di allora.- afferma Rosa Carlucci -Ma non sarebbero mai rimasti in giro fino a tardi, e soprattutto non lo avrebbero fatto da soli. Poi c’è quella boccetta di tranquillante trovata accanto ai loro corpi, ignorata negli anni passati ma riconducibile a contesti vicini alla loro quotidianità. Furono costretti ad andare lì da qualcuno che li vide cadere e non chiamò i soccorsi, ne siamo convinti".