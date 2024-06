Siracusa, bimbo cade in un pozzo artesiano e annega | Ferita una donna che ha tentato di salvarlo

Una donna di 54 anni e un bambino di 10 sono caduti in fondo a un pozzo artesiano profondo circa 15 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Il piccolo è morto, mentre lei è stata salvata da una squadra di vigili del fuoco e soccorsa dal 118. La donna, che sarebbe una operatrice della cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, si sarebbe calata per recuperare il bimbo che partecipava a un campo estivo organizzato dalla coop per piccoli disabili. La 54enne non sarebbe riuscita ad afferrare il piccolo che è affogato: il pozzo, che si trova in contrada Falabia, era per la metà pieno di acqua.