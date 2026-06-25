Gli animali italiani sono i più fuggitivi d'Europa, ecco (a sorpresa) chi scappa di più

Lo sapevate che i cani scappano dal proprio ambiente domestico il 43% in più rispetto ai gatti? E che il 50% degli smarrimenti accidentali di tutta Europa avviene proprio in Italia? Ebbene sì. A confermarlo è una ricerca che ha analizzato i dati reali di migliaia di pet tracciati in tutta Europa tra marzo e maggio del 2026, registrando oltre quattromila uscite dalla "zona sicura". Di queste ben duemila sono avvenute nel bel Paese. Seguono la Francia (30%) e la Germania (8%)