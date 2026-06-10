Animali e bambini in simbiosi - Gli esperti del settore parlano ormai di "pet parenting", un concetto che descrive la tendenza a vivere il rapporto con gli animali in modo sempre più simile a quello con un familiare. Non è un caso che la presenza di animali sia particolarmente elevata nelle famiglie con figli. Il rapporto Assalco-Zoomark mostra infatti come oltre due terzi delle famiglie con bambini condividano la casa con almeno un animale domestico. Gli animali accompagnano la crescita dei più piccoli, favoriscono la responsabilizzazione e diventano spesso il primo legame affettivo di cui i bambini imparano a prendersi cura.Ma il fenomeno riguarda anche gli adulti. Single, anziani e coppie senza figli trovano nei pet una compagnia quotidiana che contribuisce al benessere psicologico e alla qualità della vita.