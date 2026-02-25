Viaggi in aereo, Ita Airways accoglie in cabina i cani di grossa taglia

"Abbiamo lavorato per dare continuità a quell'esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici "Large Pet Friendly". È una decisione che nasce dall'ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni", ha fatto sapere con una nota Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways.