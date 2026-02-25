Viaggi in aereo, Ita Airways accoglie in cabina i cani di grossa taglia
Dopo il successo del volo dimostrativo, la compagnia ha lavorato per far volare insieme passeggeri e amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni
© Ansa
Ita Airways accoglie sui propri voli nazionali gli animali domestici fino a 30 chili. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, la compagnia aerea, dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.
"Una decisione nata dall'ascolto dei passeggeri"
"Abbiamo lavorato per dare continuità a quell'esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici "Large Pet Friendly". È una decisione che nasce dall'ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni", ha fatto sapere con una nota Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways.
"Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata - ha aggiunto - così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità".
Le razze coinvolte
Quali potrebbero essere le razze di cani, con peso sotto i 30 chili, che potranno essere trasportati in cabina con Ita Airways? Tra questi potrebbero rientrare animali come il Pastore tedesco e quello maremmano, il Levriero, l'Husky e il Chow chow. E ancora, il Barbone, il Pitbull, il Bulldog, il Golden Retriver e il Labrador, il Collie, il Boxer, il Dalmata e il Setter.