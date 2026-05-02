Per quanto riguarda le deiezioni solide, gli articoli 31 e 32 del vigente regolamento comunale sulla tutela degli animali prescrivono l'obbligo di rimuoverle immediatamente. Il dispositivo dell'ordinanza 135 impone, dal 20 maggio al 31 ottobre, a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all'occorrenza; di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni; è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.