Paura a Mosciano Sant’Angelo (Teramo): pitbull "sequestra" un intero condominio, residenti salvati dagli agenti

Gli agenti della polizia locale, supportati dai veterinari dell'Asl, hanno messo in atto un intervento delicato per immobilizzare il pitbull. Dopo averlo isolato in una zona sicura, l'animale è stato sedato e trasferito in un centro veterinario specializzato per le verifiche sanitarie. L'operazione, durata oltre un'ora, si è conclusa senza feriti. Il sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi, ha espresso il proprio plauso agli operatori intervenuti per la prontezza e la professionalità dimostrate.