Vittoria (Ragusa), pitbull uccide cagnolino: ferita una bambina di 10 anni

03 Nov 2025 - 00:53
A Vittoria, in provincia di Ragusa, un pittbull ha aggredito e ucciso un barboncino, ferendo una bambina di dieci anni. L'episodio si è verificato all'ingresso del campo Rodari, nel quartiere periferico Fanello. Il proprietario del pitbull pare avesse fatto entrare il suo cane nell'area del campetto per una sgambatura. Quando la bimba con il suo cagnolino si è avvicinata all'ingresso, il pitbull è sfuggito al suo proprietario e ha aggredito il piccolo animale. La bambina è rimasta ferita in maniera lieve nel tentativo di difendere il suo cane, è stata medicata in ospedale. Sono intervenuti i vigili urbani. Il pitbull è stato preso in carico dall'ufficio veterinario dell'Asp e riaffidato temporaneamente al suo proprietario.

