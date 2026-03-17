Roma, il Tar del Lazio blocca la sperimentazione sui cani: "La loro salute prevale sulla ricerca"

"In merito alla decisione del Tar del Lazio che, accogliendo il ricorso delle associazioni animaliste, con ordinanza emessa oggi ha sospeso le sperimentazioni sui cani presenti nei laboratori di Aptuit a Verona, l'azienda evidenzia come tale decisione rischi di compromettere i progetti di ricerca in atto per trovare nuove cure per migliaia di persone affette da gravi patologie, tra cui malattie neurodegenerative, oncologiche e diverse malattie note", scrive Aptuit in una nota. "Siamo davanti a una decisione che rischia di pregiudicare cure fondamentali per moltissime persone. Aptuit ribadisce il proprio impegno nella ricerca scientifica per scoprire e sviluppare, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative etiche, nuove terapie per malattie rare e incurabili, ricorrendo alla sperimentazione animale, peraltro prevista come obbligo di legge, solo quando non esistono efficaci e valide alternative".