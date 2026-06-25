Taglio e piega, barba e capelli: quanto costa davvero curarli in Italia da Nord a Sud

Prendersi cura di sé costa sempre di più. È quanto emerge dall'Osservatorio Beauty Cashless di SumUp, che ha analizzato i prezzi medi per taglio e piega e per il servizio barba e capelli nelle principali città italiane nel 2026, confrontandoli con quelli dell'anno precedente. Il quadro che ne esce è quello di un Paese spaccato in due, dove il divario Nord-Sud si misura anche con il conto del parrucchiere: tra la città più cara e quella più economica ci sono oltre 32 euro di differenza, per lo stesso servizio.