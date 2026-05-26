La caratteristica che da sempre ha identificato il gruppo svedese è, appunto, la competitività dei prezzi. Il brand vende, infatti, mobili e complementi d'arredo a prezzi adatti a tutte le tasche... e il matrimonio firmato Ikea non poteva essere da meno. Chi sceglierà di sposarsi in negozio potrà dimenticarsi dello stress, dei mesi di estenuanti preparativi che precedono le nozze e, soprattutto, dei costi enormi da sostenere. Le coppie, affinché il matrimonio sia legalmente valido, dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e due testimoni, oltre a compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale (l'hindersprövning) presso l'Agenzia delle Entrate svedese.