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Competitività dei prezzi e una vasta gamma di mobili hanno reso Ikea, colosso svedese dell'arredamento, uno dei punti di riferimento per milioni di famiglie sparse in tutto il mondo. Con i suoi 460 negozi fisici, dislocati in 62 mercati, Ikea attrae clienti anche grazie alle sue köttbullar, le famosissime polpette preparate con un mix di carne bovina e suina servite calde con salsa gravy, purè di patate e marmellata di mirtilli. Ma c'è di più. Il gigante del mobilio sta per allargare ulteriormente il suo bacino di utenza strizzando l'occhio a millenials e gen Z. Come? Organizzando matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand.
Matrimonio in negozio
Sposarsi in uno dei punti vendita Ikea sarà possibile, come anticipato, dal prossimo 27 giugno. Per ora il gruppo offre la possibilità di dire "Sì" in cinque dei suoi negozi in Svezia. Si tratta degli store di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad che saranno messi a disposizione di 15 coppie, tre per ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile che avrà, appunto, il compito di officiare la cerimonia. Al termine di quest'ultima verrà servito un pranzo con menù estivo firmato Ikea e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand.
Nozze accessibili a tutti
La caratteristica che da sempre ha identificato il gruppo svedese è, appunto, la competitività dei prezzi. Il brand vende, infatti, mobili e complementi d'arredo a prezzi adatti a tutte le tasche... e il matrimonio firmato Ikea non poteva essere da meno. Chi sceglierà di sposarsi in negozio potrà dimenticarsi dello stress, dei mesi di estenuanti preparativi che precedono le nozze e, soprattutto, dei costi enormi da sostenere. Le coppie, affinché il matrimonio sia legalmente valido, dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e due testimoni, oltre a compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale (l'hindersprövning) presso l'Agenzia delle Entrate svedese.