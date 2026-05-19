Dal primo negozio a Barcellona alla conquista del mondo: la storia di Mango

Da Barcellona... alla conquista del mondo. La storia di Mango inizia nel 1984 grazie all'intuizione di due fratelli spagnoli di origine turca, Isak Andic e Nahman Andic. Specializzata in abbigliamento e accessori, l'azienda vede nel corso degli anni Ottanta e Novanta una forte crescita in Spagna e, successivamente, in numerosi mercati internazionali. Fondamentale, in tal senso, il digitale: il colosso ha infatti lanciato il suo e-commerce già nel 2000. Oggi l'azienda conta oltre 2.900 punti vendita nel mondo, di cui più di 100 in Italia.