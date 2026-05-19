Dal primo negozio a Barcellona alla conquista del mondo: la storia di Mango
Il primo punto vendita, a Paseo de Gràcia, è datato 1984. Poi l'ingresso nei mercati esteri, da New York a Singapore. Ora il colosso della moda conta oltre 2.900 centri in tutto il globo, di cui più di 100 in Italia
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Da Barcellona... alla conquista del mondo. La storia di Mango inizia nel 1984 grazie all'intuizione di due fratelli spagnoli di origine turca, Isak Andic e Nahman Andic. Specializzata in abbigliamento e accessori, l'azienda vede nel corso degli anni Ottanta e Novanta una forte crescita in Spagna e, successivamente, in numerosi mercati internazionali. Fondamentale, in tal senso, il digitale: il colosso ha infatti lanciato il suo e-commerce già nel 2000. Oggi l'azienda conta oltre 2.900 punti vendita nel mondo, di cui più di 100 in Italia.
La nascita e lo sviluppo nel mondo
La storia di Mango inizia nel 1984, con l'apertura del punto vendita sul Paseo de Gràcia a Barcellona. Otto anni più tardi, nel 1992, l'azienda inizia a muovere i primi passi fuori dal mercato spagnolo, con l'apertura di due punti vendita in Portogallo. Nel 1995 Mango si affaccia anche in Asia, con negozi a Singapore e Taiwan. Nel 1997 la vocazione internazionale di Mango è certificata anche dai numeri: il volume d'affari generato all'estero supera quello del mercato spagnolo.
La moda maschile e per bambini
Nel 2000 Mango lancia il suo e-commerce, diventando di fatto pioniere in Europa nel settore del commercio online. Due anni dopo, l'azienda raggiunge tutti e cinque i continenti: il colosso della moda, infatti, sbarca in Australia. Nello stesso anno, crea anche un dipartimento ad hoc per la sostenibilità. Nel 2006 apre El Hangar, il centro di design a Barcellona, dove vengono create tutte le collezioni. Nel 2008 l'azienda lancia Mango Man e si addentra nell'universo della moda maschile. Nel 2013 arriva anche la linea Mango Kids, con cui il colosso entra nel settore dell'abbigliamento per bambini.
Nuovi negozi di punta, dal Portogallo a New York
Nel 2017, con Restauradores (a Lisbona) e Soho (a New York), il colosso spagnolo porta i negozi di punta in nuovi mercati. Nel 2021, a Düsseldorf (Germania), inizia l'implementazione del concept di negozio New Med. Nel 2022, Mango celebra i 30 anni di espansione internazionale sbarcando sulla Fifth Avenue di New York.
La sostenibilità e il fatturato record
Nel 2022, Mango lancia una nuova strategia di sostenibilità con orizzonte 2030. L'azienda pubblica anche l'elenco dei produttori e fornitori di tessuti, accessori e parte dei filati, nel principio della trasparenza. Nel 2023 arriva il fatturato record di oltre 3 miliardi di euro. Nello stesso anno, Mango cede al suo Ceo, Toni Ruiz, una quota del 5% del capitale sociale.
I camici per la lotta al Covid
Per collaborare alla lotta contro la pandemia di Covid, il marchio realizza 13mila camici monouso in polietilene per attrezzature sanitarie. Per fare ciò, la società trasforma il suo processo di creazione in un sistema di produzione di tute mediche su larga scala. Mango dona al ministero della
Salute spagnolo due milioni di mascherine, distribuite tra i centri ospedalieri di tutte le comunità autonome della Spagna.
Il nuovo Cda e il Piano strategico al 2026
Nel 2024, il colosso della moda celebra il suo 40esimo anniversario. Il Consiglio di amministrazione viene ampliato da 4 a 9 membri, con l'ingresso, per la prima volta, di amministratori indipendenti. Viene presentato il Piano strategico 4E 2024-2026, che prevede un piano di espansione con l'apertura di 500 nuovi punti vendita.
La morte del fondatore
Nel dicembre 2024 Andic, all'età di 71 anni, è morto in circostanze poco chiare dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat alle Cuevas di Colibatò, in Catalogna, durante un'escursione con i familiari nelle celebri cave di salnitro.
La sede centrale e l'atelier
Mango ha la sua sede principale a Palau-solità i Plegamans (Barcellona): qui centralizza tutte le sue attività e gestisce le operazioni aziendali a livello mondiale. L'attività logistica è coordinata dal centro di Lliçà d'Amunt (Barcellona). I dipendenti sono circa 15mila. La sede centrale del colosso dispone di 7.000 m2 di pannelli solari, che producono 1.000.000 kWh all'anno.
I capi Mango sono interamente progettati a Barcellona. Nell'atelier, situato nel Mango Campus, un team di oltre 500 persone che lavora nell'area prodotto (designer, buyer, ecc.) traduce in vestiti e accessori le principali tendenze della moda globale, per creare, spiegano, "uno stile unico".
Le critiche
Mango viene accusata di basare il proprio modello su collezioni frequenti, prezzi bassi e consumo rapido (il cosiddetto fast fashion), con conseguente impatto ambientale elevato. Per questo motivo, diversi osservatori sostengono che le iniziative green non compensino il volume di produzione complessivo.