Dopo l'arresto, l'imprenditore è stato accompagnato al tribunale di Martorell, per essere ascoltato nuovamente dagli investigatori. L'indagine, infatti, era stata archiviata nel gennaio 2025 per insufficienza di prove relative a un possibile reato, ma negli ultimi mesi gli inquirenti hanno riaperto il fascicolo raccogliendo nuovi elementi. Il giudice incaricato dell'inchiesta aveva già disposto un'indagine formale nei confronti di Jonathan Andic, presente insieme al padre nel momento della tragedia. Nel corso delle verifiche, i Mossos hanno anche analizzato il cellulare del figlio del fondatore di Mango, mentre i suoi legali avevano chiesto chiarimenti sulla posizione giudiziaria del loro assistito. A sostenere Jonathan Andic erano stati anche gli esecutori testamentari di Isak Andic, che avevano pubblicamente chiesto rispetto per il figlio dell’imprenditore, ribadendone l'innocenza.