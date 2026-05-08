Morte avvelenate con la ricina, padre e figlia lasciano Pietracatella

Da qualche giorno, i due hanno fatto le valigie e lasciato la casa della cugina Laura, dove si erano trasferiti quando la loro abitazione era stata messa sotto sequestro, e si sono spostati lontano dal paese. E lontano dalla cugina, anche lei nella lista dei cinque sospettati - tutti familiari - che secondo gli inquirenti potrebbero aver commesso l'omicidio, di cui sembra sia stato individuato anche un possibile movente (che non è stato ancora reso noto).

