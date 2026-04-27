Morte a Campobasso, chiesto un mese di tempo in più per esiti dell'autopsia

"In famiglia non crediamo all'omicidio, per noi non sono state uccise, è stato un incidente". Lo ha detto la zia di Gianni Di Vita, il marito di Antonella, rispondendo stasera alle domande dei giornalisti mentre usciva dalla Questura di Campobasso. La donna è stata sentita per oltre due ore dalla Squadra Mobile come persona informata dei fatti in merito al caso di Pietracatella. Ha anche detto che sua figlia Laura "è tranquilla" e che Gianni Di Vita sta vivendo "un dolore grandissimo". Infine sulla famiglia delle due vittime ha concluso: "Mai un problema, una famiglia normalissima".