Morte a Campobasso, chiesto un mese di tempo in più per esiti dell'autopsia
I risultati arriveranno per fine maggio. Intanto è stata sentita la zia di Gianni Di Vita: "Non crediamo all'omicidio"
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I risultati dell'autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita arriveranno a fine maggio. La dottoressa Pia Benedetta De Luca, il medico legale, ha chiesto un mese di proroga per poter ultimare il suo lavoro inerente al caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, provincia di Campobasso. I risultati degli esami autoptici, effettuati il 31 dicembre scorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso, non arriveranno dunque a fine mese, ma bisognerà attendere altri 30 giorni. La proroga è dovuta "alla complessità del caso" e anche al fatto che la relazione da Pavia, che ha confermato l'intossicazione da ricina, è arrivata solo da pochi giorni
Sentita la zia di Gianni Di Vita: "È un incidente"
"In famiglia non crediamo all'omicidio, per noi non sono state uccise, è stato un incidente". Lo ha detto la zia di Gianni Di Vita, il marito di Antonella, rispondendo stasera alle domande dei giornalisti mentre usciva dalla Questura di Campobasso. La donna è stata sentita per oltre due ore dalla Squadra Mobile come persona informata dei fatti in merito al caso di Pietracatella. Ha anche detto che sua figlia Laura "è tranquilla" e che Gianni Di Vita sta vivendo "un dolore grandissimo". Infine sulla famiglia delle due vittime ha concluso: "Mai un problema, una famiglia normalissima".