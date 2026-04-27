Morte a Campobasso, ipotesi esposizione a ricina anche in più fasi

È invece in programma per la giornata di martedì 28 aprile, negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, l'accertamento tecnico irripetibile sul telefono cellulare di Alice Di Vita, la 19enne figlia e sorella rispettivamente di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si procederà con l'estrazione della copia forense dei dati alla presenza delle parti. Il giorno successivo, 29 aprile, a Bari, il medico legale incaricato Pia Benedetta De Luca procederà all'analisi dei vetrini istologici e al confronto con gli esiti tossicologici, sempre in contraddittorio tra i consulenti. E sempre in settimana, secondo quando confermato da fonti investigative, si svolgerà un nuovo sopralluogo scientifico nell'abitazione di Pietracatella per cercare tracce e fonti di esposizione del veleno ad ampio spettro. La casa è sotto sequestro dal 28 dicembre 2025. Gli accertamenti si inseriscono nel doppio filone dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio volontario a carico di ignoti e per omicidio colposo nei confronti di cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.